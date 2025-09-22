Il derby della Capitale continua a far discutere, e a sollevare polemiche è stato anche l’episodio che ha visto protagonista Belahyane, il centrocampista della Lazio espulso per un intervento su Manu Koné. Il giornalista Guido De Angelis, intervenuto a Radio Sei, ha espresso forti critiche nei confronti dell’arbitraggio e della gestione dell’episodio.

De Angelis ha dichiarato: “La Lazio ha tutti contro, l’arbitraggio lo dimostra. Belahyane ha appoggiato i tacchetti su Koné, fosse entrato male sarebbe uscito e si sarebbe fatto 3 mesi fuori. Arbitro scandaloso. Ormai non ti perdonano più nulla”. Le sue parole evidenziano una forte insoddisfazione nei confronti della direzione di gara e una percezione di sfavore nei confronti della squadra biancoceleste.