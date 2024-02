DDR svela il segreto della rinascita: “I ragazzi ora sanno di essere forti”

Il Messaggero (G. Lengua) – Daniele De Rossi resta con i piedi a terra. Anche se è riuscito a infilare tre vittorie su tre in campionato all’esordio, è consapevole che i momenti difficili devono ancora arrivare. Quindi, incassati gli applausi dei tifosi e il favore della critica, Daniele guarda avanti e pensa all’Inter: “È giusto festeggiare le vittorie, ma abbiamo fatto poco più di niente. La classifica adesso è inutile da guardare, abbiamo incontrato squadre inferiori. L’Inter è la squadra più forte del campionato e quella che gioca meglio di tutti. Forse il Bologna gioca altrettanto bene. Dovremo essere la nostra miglior versione”. De Rossi ha cambiato molto a Trigoria, è riuscito a dare al gruppo fiducia e certezze nei propri mezzi. Per farlo è stato determinante l’appoggio della proprietà che il tecnico sente quotidianamente: “Pinto è stato fantastico con me, anche adesso che non c’è sento un sostegno incredibile. Ho sentito Dan nel pomeriggio, a Trigoria sono a contatto con Lina (Souloukou ndc). Qui mi sento comodo. Quello che di buono si è visto fino ad ora è grazie alla fiducia e la credibilità che mi hanno dato loro agli occhi dei giocatori”.