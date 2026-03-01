L’attaccante della Juventus Jonathan David, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il pre partita di Roma-Juventus.
LE DICHIARAZIONI DI DAVID
Parlando della partita, Jonathan, ti chiedo se questa sera, per usare le parole di Spalletti, è più una minaccia o una possibilità, questa partita.
“È sicuramente una possibilità, una possibilità di mostrare anche la qualità e il livello che abbiamo”.
L’ultimo gol l’hai segnato a Parma. Ti chiedo se senti un pochino di pressione, la pressione dei numeri e quanto ti manca anche un po’ a segnare.
“Credo che la pressione sia una cosa positiva, ti spinge a dare meglio e poi ovviamente ti spinge anche a fare il meglio, sempre meglio, partita dopo partita”.
Pensi che stasera sia decisiva, un winner-go-home match stasera?
“No, non andrei così lontano nel dire che è una partita già così decisiva, però sicuramente una partita importante ovviamente anche per la classifica, per come è messa la classifica”.