David Pizarro compie 44 anni. La Roma lo celebra: “Tanti auguri Pek” – VIDEO

Giornata speciale per David Pizarro. Il centrocampista infatti compie oggi 44 anni. El Pek è stato il regista della Roma per ben 6 anni, dal 2006 al 2012, nel quale ha collezionato 148 partite mettendo a segno 6 gol. Nella Capitale il cileno ha conquistato tre trofei: due Coppe Italia con Spalletti prima nella stagione 2006-2007 poi in quella successiva. Sempre nel 2007 Pizarro si aggiudicò la Supercoppa Italiana in finale contro l’Inter. La Roma ha voluto celebrare il compleanno del centrocampista sui social: “Tanti auguri Pek”, il messaggio sotto al video delle migliori giocate in giallorosso.