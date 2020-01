D’Aversa: “Contro la Roma faremo di tutto per passare il turno”

Roberto D’Aversa ha le idee chiare. Il Parma sta bene e giovedì sera affronterà la Roma in Coppa Italia. Il tecnico dei crociati vuole il massimo dalla competizione, motivo per il quale anche dopo la vittoria di stasera ha voluto lanciare un messaggio netto ai suoi in vista della sfida con i giallorossi. Queste le sue parole:

“Coppa Italia un obiettivo? Indipendentemente dalla posizione in classifica nel momento in cui abbiamo raggiunto gli ottavi, quello che dobbiamo fare è cercare di passare il turno. Non sarà un impegno semplice ma se ci sarà la possibilità faremo di tutto per passare“.