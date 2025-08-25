La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Sfuma la pista Sancho, ma la Roma non si ferma. Se Jadon è sempre più lontano, Massara valuta Tyrique George, 18enne del Chelsea, paragonato a un “mini Sancho” e reduce da 3 gol e 5 assist con il Leicester. I Blues lo darebbero in prestito, ma il club giallorosso chiede il diritto di riscatto. Parallelamente resta vivo il nome di Fabio Silva, con i Wolves che però chiedono 20 milioni.

Per il centrocampo, Gasperini ha contattato Pessina, oggi al Monza (costo 5-6 milioni). Intanto si cerca anche un vice-Angelino: piace Tsimikas, ma il Liverpool vuole cederlo a titolo definitivo. Sul fronte uscite, Massara prova a piazzare Baldanzi, proposto all’Udinese ma con ingaggio troppo alto.