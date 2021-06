Darboe riabbraccia la madre: “È la cosa più bella che potessi vivere” – FOTO

Questo 2021 Ebrima Darboe se lo ricorderà per tutta la vita. Tutto è cominciato dalla scalata alla Roma con l’esordio in prima squadra, contro il Manchester United, poi da titolare in campionato fino a prendersi un posto fisso nell’11 anche contro Inter e Lazio. Non è finita qui perchè il giovane centrocampista gambiano è tornato a casa e, come postato da lui su una stories Instagram, ha rivisto sua madre. Questa la didascalia lasciata da Darboe:

“Dopo 5 anni tornare a casa e riabbracciare mia madre è la cosa più bella che potessi vivere. Grazie a tutti per le preghiere per me“.