Darboe, la favola continua con il debutto a San Siro

Corriere dello Sport (R.Maida) – Il 24 aprile Darboe giocava il derby Primavera. A 18 giorni di distanza debutterà da titolare a San Siro. In una stagione per molti versi sciagurata, Darboe è una luce splendente che potrà essere sfruttata anche in futuro. Fonseca ha deciso di confermarlo dopo gli esperimenti vincenti degli ultimi giorni. Ne ha apprezzato la qualità, ma anche la personalità.

Leggi anche: Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Fuzato e Mirante si giocano il posto. Santon avanti a Peres per la fascia sinistra

A fine stagione Pinto ne valuterà il contratto. Oggi Darboe guadagna 50mila euro che saliranno attorno ai 60 l’anno prossimo. Soldi che il ragazzo gira in buona parte alla famiglia in Gambia. E’ evidente che la Roma, se vorrà puntare su di lui, dovrà offrirgli uno stipendio superiore. E’ una situazione serena che le parti discuteranno quando saranno finite le partite.