È un Ebrima Darboe carico quello che si è presentato in Portogallo per la seconda parte del ritiro della Roma. Contro il Sunderland la sua partita è stata molto buona tanto da servire l’assist per il gol di Felix dell’1-0. Oggi, sul proprio profilo Instagram, ha lasciato un messaggio molto deciso. Le sue parole: “Continuiamo a lavorare. I vincitori non si arrendono perché chi rinuncia non vince“.