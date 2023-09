La Danimarca, reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro San Marino, ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Alexander Bah. Il ct danese Hjulmand, per sostituire il laterale ha convocato Rasmus Kristensen e Victor Kristiansen del Bologna, per il prossimo impegno contro la Finlandia del 10 settembre. Un giocatore in meno per Mourinho a Trigoria, rimasto con un gruppo decimato a causa delle convocazioni nelle rispettive nazionali.