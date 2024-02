Daniele Silvestri: “Al mio concerto fra amici e colleghi vorrei De Rossi”

Mentre Daniele Silvestri parla, dall’altra parte del telefono si sentono in sottofondo cori da stadio, inni, applausi: “Sono sugli spalti di un campo sportivo, al San Paolo Ostiense si scusa – mio figlio Oliver (nato nel 2014 dall’unione con la moglie Lisa Lelli, ndr) gioca a calcio. Fa l’attaccante. Non sono convintissimo che sia il suo ruolo, ma vedremo”.

L’ultima giornata di ferie prima della ripartenza del “resident show” all’Auditorium Parco della Musica, scrive Mattia Marzi su Il Messaggero, ieri, il 55enne cantautore romano l’ha passata così. Oggi sarà giornata di prove generali in vista dell’atteso ritorno sul palco, in programma domani sera, per riprendere il discorso lì dove lo aveva interrotto lo scorso 2 febbraio: la serie di concerti per festeggiare il trentennale di carriera, ribattezzata Il cantastorie recidivo, che ha debuttato lo scorso 10 gennaio, andrà avanti fino al 14 aprile. Altri venti gli shoe in calendario.