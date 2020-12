Daniele De Rossi sbarca su Instagram: è aperto il suo profilo ufficiale

Daniele De Rossi è sempre stato un personaggio che non ha mai amato essere al centro dell’attenzione e, soprattutto, sui social network spesso colpevoli di incomprensioni e addirittura insulti (come successo per Lorenzo Pellegrini recentemente).

Questa storia ora cambia perchè la bandiera della Roma, poche settimane fa, ha inaugurato il suo profilo ufficiale e pubblico. Il tutto con una foto che lo ritrae ai sorteggi dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar che si giocheranno nel 2022.

