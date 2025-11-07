Daniele De Rossi torna in panchina. L’ex capitano e allenatore della Roma comincia una nuova avventura alla guida del Genoa, scelto dal club rossoblù dopo la rescissione consensuale con Patrick Vieira. Il contratto prevede il rinnovo automatico in caso di salvezza.

Il percorso che lo ha portato al Genoa:

“È il destino che mi ha portato qui. A volte ci sono occasioni che non si possono perdere. Negli ultimi mesi ho avuto contatti con altre squadre, ma spesso le porte sono rimaste chiuse. Poi è arrivata la Roma, e ora il Genoa. È una grande squadra e per me è un grande onore essere qui. Non dico bugie: sono davvero emozionato e carico. Credo che questo ruolo vada vissuto con rispetto e senso di responsabilità”.

Sulla squadra:

“Bisogna essere consapevoli di dove ci si trova e rispettare il DNA del club. Il Genoa ha un’identità fortissima, e io adatterò le mie idee al materiale tecnico che ho a disposizione. Sono soddisfatto dei ragazzi, anche se il tempo per preparare la prima partita è poco. Ho fretta di fare punti”.

Sulle prime impressioni dopo aver osservato le partite:

“Non mi piace giudicare il lavoro di un collega. Se i risultati fossero stati diversi, io sarei ancora sul divano. L’errore più grande sarebbe caricare i giocatori con troppe informazioni in pochi giorni. Ho visto però una squadra che non è mai stata realmente dominata dagli avversari. Certo, i piazzati ci hanno penalizzato, ma ho trovato una base solida da cui ripartire”.