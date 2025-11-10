Si torna a parlare di Paulo Dybala e del Boca Juniors. L’amicizia con Paredes sarebbe la chiave per un ipotetico ritorno nella terra natale del 21 giallorosso. “Io so delle cose, so che Paulo vuole venire. Ha il cuore per il Boca. Ho sentito una conversazione tra loro, e Dybala ha detto che sarebbe venuto”. Questo ha dichiarato, Daniel Paredes, padre di Leandro, dopo la vittoria del Boca Juniors per 2-0 contro il River Plate al Superclásico. Lo riporta Diario Olé.

Oriana Sabatini, moglie di Dybala aveva dichiarato questa estate: “Ci vuole qualcosa di più che una semplice chiamata di Eial. Non si conoscono. Non verrà solo perché glielo dice lui, devono farsi sentire”. Dybala stesso, a fine agosto, era intervenuto in videochiamata nel corso del podcast argentino, OLGA e gli avevano fatto questa domanda: “Ormai va di moda venire al Boca Juniors… Vieni un anno qua!” la replica dell’argentino: “No, ho un contratto con la Roma. Quindi per ora niente, farò le grigliate a Roma. Questo fine settimana inizia il campionato e la stagione termina con il Mondiale”.

Attualmente, il giallorosso è fermo per un infortunio, riportato domenica scorsa nel corso di Milan-Roma, in occasione del calcio di rigore da lui stesso calciato e parato da Maignan. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro e sarà fuori per diverse settimane.

Dalle parole del DS Massara, però, non traspare nulla: “Ora siamo concentrati sulle partite”. Contratto in scadenza a giugno 2026 con un ingaggio poco sostenibile per i giallorossi e i tanti infortuni che contraddistinguono il calciatore.