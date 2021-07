Dan pilota del jet privato per portare José a Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Tra le passioni di Dan c’è anche il volo. Il presidente della Roma ha una compagnia area privata e ieri ha deciso di pilotare l’aereo che ha portato Mourinho in Italia. È volato in Portogallo con suo figlio Ryan ed è tornato con l’allenatore con il quale spera di dare la sua impronta alla Roma. È sceso dall’aereo subito dopo José indossando una maglietta viola.

La famiglia Friedkin cerca di evitare l’impatto mediatico. Sono in Italia da quasi undici mesi e non hanno mai incontrato i giornalisti. Hanno rilasciato una sola dichiarazione appena acquistata la società e preferiscono far parlare i fatti. Da quando sono arrivati hanno cambiato tante cose e hanno scelto una linea di discontinuità con il passato. Non tutti gli americani sono uguali e Dan è molto diverso da Jim Pallotta. Il texano ha scelto l’allenatore più mediatico per diffondere il brand della Roma nel mondo. Mourinho lo sa far bene, non solo con i risultati.