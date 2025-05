Dan Friedkin, presidente dell’AS Roma, è tornato nella Capitale nella giornata di ieri e oggi ha fatto visita al centro sportivo di Trigoria. Il patron giallorosso ha incontrato l’allenatore Claudio Ranieri, il dirigente sportivo Florent Ghisolfi e ha colto l’occasione per salutare personalmente la squadra.

La presenza di Friedkin a Trigoria conferma l’intensificarsi delle attività dirigenziali in un momento cruciale per il club. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, sono previsti giorni di riunioni fitte e strategiche, che riguardano anche lo sviluppo delle infrastrutture.

In particolare, uno dei temi centrali delle riunioni è la ripresa dei lavori per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Si parla infatti della fase di scavi e della definizione finale del progetto, che rappresenta un passo fondamentale per il futuro della società capitolina.