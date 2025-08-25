Il presidente della Roma, Dan Friedkin, è atteso domani nella Capitale per un blitz che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del club giallorosso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno della società, accompagnato dal figlio Ryan, atterrerà martedì 26 agosto all’aeroporto di Ciampino, pronto a immergersi in una serie di incontri cruciali con l’allenatore, la squadra e la dirigenza.
Al centro dell’agenda c’è un obiettivo chiaro: sciogliere il nodo legato al trasferimento di Jadon Sancho, l’ala inglese del Manchester United che rappresenta il sogno di mercato della Roma. Gasperini aspetta l’inglese, e anche il ds dei Red Devils, Jason Wilcox, sta spingendo in tutti i modi con l’entourage di Sancho affinchè il calciatore accetti la destinazione capitolina. Massara aspetterà ancora, ma non andrà oltre mercoledì.