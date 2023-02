Dan Friedkin compie 58 anni, ma non c’è spazio per la festa

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Un compleanno poco scenografico, come sempre del resto. Dan Friedkin è fatto così e per i suoi 58 anni (compiuti ieri) non ha voluto cambiare registro. Nessuna visibilità, nessuna festa particolare, almeno non pubblica, che possa destare interesse alcuno. A Trigoria il numero uno giallorosso non si è affacciato, facile che il presidente abbia “festeggiato” in gran segreto con la sua famiglia, e anche di auguri ufficiali da parte del club non ne sono arrivati, perché la Roma sa che il presidente ci tiene alla sua privacy. Meglio allora concentrarsi sul prossimi traguardi: il ritorno in Champions League e lo stadio di Pietralata, che sono i due grandi obiettivi di Dan Friedkin a stretto giro di posta.