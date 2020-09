Dan e Ryan Friedkin: la prima all’Olimpico che ritrova un tifo “vero”

Il Messaggero (G.Lengua) – Dan Friedkin all’Olimpico per la prima in casa della Roma. Profilo basso come accaduto nelle ultime settimane, uno scambio di battute veloce con i dirigenti della Juve e ingresso nella Tribuna d’Onore a 15 minuti dall’inizo della partita. Quello apparso più sciolto è il figlio Ryan che ha anche accennato ad un gesto di incoraggiamento nei confronti della squadra. Al gol di Veretout Dan si è alzato ed ha scambiato il pugno prima col figlio e poi col CEO Fienga. Una prima dove ci sono stati anche i 1000 fortunati che hanno regalato momenti di tifo “vero“. Cori di incitamento e anche “normali” insulti ai bianconeri. I Friedkin sono arrivati il 10 settembre e da quale giorno hanno analizzato ogni aspetto della società. In settimana si sono mossi per l’Europa ed hanno pianificato un incontro con la Raggi. Per ora non c’è nulla con Gravina.