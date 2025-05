Corriere dello Sport – L’attrazione fatale resiste da un anno e sei giorni: i tre gol di Lookman al Bayer Leverkusen regalarono all’Atalanta la prima Europa League della storia e colpirono profondamente Dan Friedkin, che osservò con attenzione quella finale. Era curioso il presidente, esperto di cinema, di sapere se davvero la squadra tedesca, allenata dall’attuale tecnico del Real Madrid Xabi Alonso, fosse davvero invincibile dopo una stagione intera da imbattuta e dopo la semifinale nella quale aveva appena eliminato la Roma dalla competizione.

L’interesse per Gian Piero Gasperini è nato lì, a Dublino, nella notte manifesto di un calcio aggressivo, atletico, ambizioso. La tripla A convinse Friedkin come un titolo affidabile nel mercato obbligazionario. Da quella sera, 22 maggio 2024, nacque l’idea di conoscerlo, intanto. Per poi valutare un possibile futuro insieme. L’anno scorso i tempi non erano maturi ma adesso l’occasione è diventata concreta. Ranieri garantisce per lui, Ghisolfi annuisce sornione. Per rilanciare la Roma, per portarla finalmente in Champions, sembra davvero Gasp l’uomo giusto. Con sei anni di ritardo: la Roma lo voleva anche nell’ultima estate di gestione Pallotta.