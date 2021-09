Ansia nel mondo Roma per Vina che è stato sottoposto ad un’attenta osservazione dopo l’infortunio rimediato contro il Perù. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista uruguaiano Rodrigo Romano, il giallorosso avrebbe accusato un fastidio molto forte al bicipite femorale sinistro. Il giocatore non prenderà parte alla gara contro la Bolivia, in programma lunedì sera, e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami medici.