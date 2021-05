Dall’Inghilterra, Lamela e Lucas Moura obiettivi di Mourinho

La Roma questa sera è impegnata nel ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United ma José Mourinho sta già lavorando per la prossima stagione. Come riporta il tabloid Football London, ci sarebbero due calciatori del Tottenham, allenato fino a due settimane fa, che il tecnico portoghese accoglierebbe volentieri nella Capitale: si tratta infatti di Erik Lamela e Lucas Moura.

Il 29enne argentino lasciò proprio la Roma otto anni fa per approdare agli Spurs e il suo contratto scadrà nel 2022. Il club inglese non lo ritiene incedibile, anche perché là davanti sono in tanti, e sarebbe pronto a valutare le eventuali offerte. Lucas Moura, invece, è stato il giocatore più impiegato da Mou, che lo voleva già ai tempi del Real Madrid, durante l’esperienza nel nord di Londra. Il brasiliano ha ancora altri tre anni di contratto ma se il prossimo allenatore degli Spurs avesse altre idee, anche la sua cessione potrebbe essere presa in considerazione.