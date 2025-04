Nonostante la grande scalata in campionato, secondo le ultime indiscrezioni se la Roma dovessero mancare l’accesso all’Europa, Evan Ndicka potrebbe essere una pedina sacrificale per il mercato e partire.

Tra le colonne portanti, che hanno portato alla rimonta in campionato questa stagione sicuramente c’è il difensore ivoriano. Al secondo anno nella capitale, risulta tra i più schierati nella rosa giallorossa insieme a Mile Svilar e Angelino. Ranieri e la società lo considerano tra gli intoccabili per il mercato di giugno, ma il suo nome è apparso anche anche in orbita Newcastle sulla lista dei profili interessati, secondo quanto riporta Transferfeed.

La testata inglese riferisce che, il centrale ivoriano potrebbe servire alla Roma per fare cassa, e così il club inglese è su di lui.