Dalle Nazionali ai primi test con Benevento e Frosinone

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Per calciatori, Fonseca e lo staff oggi ci sarà un nuovo ciclo di tamponi. Niente allarmismi, ma la consapevolezza di aver fatto di tutto per tutelare sempre la salute dei dipendenti dopo le positività di ieri di Peres e Kluivert. La Roma, così, ha deciso di annullare la prima seduta della nuova stagione e di ricontrollare tutti. Se saranno confermate tutte le negatività si partirà nel pomeriggio per proseguire domani mattina. Sabato prossimo, invece, la prima amichevole contro il Benevento. La Roma ha raccomandato, ai giocatori che non andranno in nazionale, la massima prudenza perchè c’è da preparare una stagione in poco tempo. Dopo la sfida contro la neopromossa si andrà a Frosinone il 9 settembre alle ore 18. Trigoria comunque si svuoterà da domani. 13 giocatori, Kolarov compreso, andranno in nazionale e torneranno tra il 5 e il 10 settembre.