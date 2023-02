Dalle accuse di Mou alla pace: riecco il “traditore” Karsdorp

La Repubblica – La pace è fatta. Tra Karsdorp e Mourinho sembra essere tornato il sereno, dopo le scuse da parte dell’olandese. Un passo fondamentale per il completo reinserimento in squadra dell’ormai ex “traditore”. Almeno per il motto della famiglia giallorossa “Insieme per la Roma”, l’impegno e il silenzio del giocatore ha riallineato i rapporti. Il ritiro in Portogallo era stato il primo segnale di ricongiungimento tra i due. Per il resto – multe, l’arbitrato per la decurtazione dello stipendio e la causa per mobbing – le controversie tra il difensore e la società giallorossa seguiranno il decorso previsto. Per rivederlo in campo bisognerà attendere ancora un pò, vista la mancata convocazione contro il Lecce per infortunio