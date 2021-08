Dall’Algarve torna un gruppo tosto, Mou ha lavorato su questo aspetto

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Le due settimane in Algarve hanno compattato il gruppo Roma. Mercoledì dopo la partita giocata contro il Belenenses Mourinho ha concesso mezza giornata di libertà ai giocatori, che sono andati prima al mare, poi tutti insieme in due locali di Portimao. Il tecnico punta molto sulla compattezza del gruppo e l’ha portato dalla sua parte con il carisma. Lo Special One, senza grandi innesti sul mercato, ha costruito le fondamenta della squadra nel suo Paese. Tutti i giocatori si sono sentiti coinvolti e motivati, l’armonia del ritiro è testimoniata dalle immagini dell’ultimo allenamento girato dallo stesso Mourinho prima della foto ufficiale.

La Roma ha preparato la stagione tatticamente, atleticamente, ma soprattutto a livello di gruppo. E’ emerso un entusiasmo generale frutto del lavoro del “motivatore” Mourinho, che ha fatto sentire tutti i calciatori importanti, convincendoli delle potenzialità dell’organico e di poter essere protagonisti rispetto alla passata stagione. Il mercato, poi, sarà fondamentale per migliorarsi. I giocatori sanno che potranno fidarsi di Mourinho, che sarà il loro primo difensore. Mercoledì sera la squadra al completo si è riunita al No Solo Agua Beach Club per una cena a base di sushi, organizzata dai senatori del gruppo, in particolare da Cristante, per festeggiare la vittoria all’Europeo, e da Rui Patricio, in quanto padrone di casa.