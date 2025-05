Con la attuale stagione ancora in corso, c’è già grande curiosità riguardo quelli che saranno gli acquisti della Roma quest’estate. I tifosi aspettano l’annuncio del prossimo allenatore della panchina a partire dalla prossima stagione e, dopodiché pensare a formare una rosa competitiva all’altezza del nuovo tecnico.

Tra i nomi attenzionati dal club giallorosso secondo le ultime indiscrezioni del portale turco Fanatik , per l’attacco ci sarebbe anche il nome di Rômulo, classe 2002, di proprietà dell’Athletico Paranaense.

Attualmente al Göztepe in prestito nella lega turca. In questa stagione, ha messo a segno tra campionato e coppa 15 gol in 30 partite. Il club lo valuta attorno ai 15 mln €.