Dopo le forti decisioni da parte della Uefa nei confronti della Roma e di Mourinho, l’allenatore giallorosso ha risposto qualche giorno fa con una lettera inviata a onimir Boban comunicando la scelta di dimettersi dall’Uefa Football Board. Il tutto in seguito alla finale di Europa League tra Sivgilia-Roma dove si sono verificate, stando a quanto deciso, delle infrazioni a livello disciplinare soprattutto nei confronti di Rossetti e di Taylor.

Ma, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, la lettera sembrerebbe essere stata inviata in ritardo: l’UEFA infatti aveva già provveduto all’espulsione dello Special One. Ennesima beffa per il portoghese da parte degli organi del calcio.