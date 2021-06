Dalla Spagna: Mourinho caccia Pau Lopez e lui si offre al Barcellona. Chance per Olsen

José Mourinho è venuto alla Roma per riportarla in vetta e cercare di vincere, cosa che non riesce a nessuno nella Capitale sponda giallorossa da molto tempo. E ha promesso tanti cambiamenti. Una delle prime decisioni che ha preso è quella di scommettere sul ritorno di Robin Olsen. Questo significa mettere alle porte Pau Lopez. Lo Special One preferisce un altro portiere più affidabile e ha messo alla porta lo spagnolo, secondo “Don Balon”. E il portiere 26enne non ne ha aspettato molto e si è offerto al Barça. Sa che Neto può partire e vuole essere il sostituto di Marc-André ter Stegen.