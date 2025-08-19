La Roma continua a muoversi tra acquisti e cessioni per completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma intanto dalla Germania arrivano novità sul futuro di Matias Soulé. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland Patrick Berger, il nome dell’argentino è stato inserito tra i profili offensivi proposti al Borussia Dortmund. Soulé rappresenterebbe un’ipotesi più percorribile: l’esterno della Roma potrebbe infatti lasciare la Capitale a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Borussia Dortmund have recently been offered several players – including Christopher Nkunku and Matías Soulé. Nkunku is not an option due to his high fee and salary, while Soulé from AS Roma could be available for around €30m in a permanent deal. @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) August 19, 2025