La Roma continua a muoversi tra acquisti e cessioni per completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma intanto dalla Germania arrivano novità sul futuro di Matias Soulé. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland Patrick Berger, il nome dell’argentino è stato inserito tra i profili offensivi proposti al Borussia Dortmund. Soulé rappresenterebbe un’ipotesi più percorribile: l’esterno della Roma potrebbe infatti lasciare la Capitale a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

