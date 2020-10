Dalla Germania: in settimana nuovo incontro Friedkin-Boldt, presto la decisione sul tedesco

È previsto nei prossimi giorni un nuovo incontro tra Jonas Boldt e i Friedkin, nuovi proprietari della Roma, per continuare a discutere del possibile arrivo del tedesco nella Capitale, come nuovo direttore sportivo dei giallorossi. Le parti si sono già incontrate qualche settimana fa, quando Boldt ha spiegato in un colloquio di circa tre ore il suo piano per la gestione sportiva del club. Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Sport1, quello in programma potrebbe essere l’incontro decisivo, con Boldt che è attirato dall’opzione Roma, vista la netta differenza di possibilità economiche con il suo attuale club: l’Amburgo.