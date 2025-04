Evan Ndicka continua a crescere sotto la guida di Claudio Ranieri e le sue prestazioni stanno attirando l’interesse di diversi club europei. Il difensore ivoriano, che si è ormai affermato come pilastro della retroguardia giallorossa, potrebbe finire presto al centro di un nuovo assalto di mercato, stavolta dalla Premier League.

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Abdellah Boulma, infatti, l’Arsenal avrebbe già mosso i primi passi concreti per il centrale della Roma: “Anche l’Arsenal è interessato a Evan Ndicka. Sono già avvenuti contatti tra l’entourage del giocatore e il consiglio di amministrazione del club londinese”, scrive su X. Il classe 1999 ha un contratto in scadenza nel giugno del 2028, il che garantisce alla Roma una posizione di forza in un’eventuale trattativa.

Ndicka, arrivato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, si è rapidamente guadagnato la fiducia di ambiente e staff tecnico, diventando una pedina chiave nel sistema difensivo giallorosso. Il suo profilo, per età, fisicità e affidabilità, si inserisce perfettamente nei parametri ricercati dal club londinese. Ma per strapparlo alla Capitale servirà ben più di un semplice sondaggio.