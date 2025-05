Nelle scorse settimane il nome di Francesco Farioli è stato accostato anche alla panchina della Roma, ma ora per il tecnico italiano si apre una concreta possibilità in Portogallo. Secondo quanto riportato da Ojogo, Farioli è infatti tra i principali candidati per guidare il Braga, che ha appena esonerato Carlos Carvalhal.

Reduce da una stagione positiva con l’Ajax, dove ha sfiorato il titolo perdendolo solo all’ultima giornata contro il PSV, Farioli era già stato vicino al Braga nel 2023, ma la trattativa saltò per motivi burocratici legati al patentino UEFA. Oggi quell’ostacolo non esiste più.

In lizza per la panchina ci sono anche Carlos Vicens, vice di Guardiola al Manchester City, e Raul Gonzalez, ex bandiera del Real Madrid.