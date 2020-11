Dal Mef ai vertici giallorossi. Offerta dirigenziale per Scalera

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La Roma prova a rafforzarsi anche fuori dal campo. Per questo la famiglia Friedkin ha offerto, dopo averlo incontrato, un importante ruolo dirigenziale a Stefano Scalera, attualmente vice capo di Gabinetto del Ministro di Economia e Finanza. Ha 54 anni e vanta un curriculm ricchissimo e in passato ha ricoperto anche le posizione di Direttore dell’Agenzia del Demanio, vice presidente Consip e segretario generale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori e Servizi. Il ruolo nella Roma sarebbe quello di curare i rapporti istituzionali. Fonti vicine lo riferiscono assai tentato dall’assumere il nuovo incarico.