Dal Marsiglia sondaggio per Diawara

Il Tempo (F. Biafora) – Il Marsiglia guarda ancora in casa Roma. Dopo aver preso in prestito con obbligo di riscatto Pau Lopez e Under nello scorso mercato estivo il club francese negli ultimi giorni ha effettuato un sondaggio con l‘entourage di Diawara, che con Mourinho in panchina ha accumulato poco più di 300 minuti e soltanto una presenza da titolare in campionato.

Con la Roma non c’è ancora stato alcun contatto, ma il Marsiglia si è informato sulla situazione de centrocampista, cercato qualche mese fa con insistenza dall’Eintracht Francoforte.