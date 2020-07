Dal gol della rinascita al futuro in giallorosso: così Zaniolo è tornato

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non toccate l’alchimista. La Roma difende con tutte le sue forze Nicolò Zaniolo all’indomani del gol della rinascita. Zaniolo l’Alchimista, sì, come da citazione del libro di Paulo Coelho, pubblicata poco dopo la giocata di Brescia: “Gli uomini sognano più il ritorno che la partenza“. Ecco, non è alla partenza da Roma che Nicolò Zaniolo pensa. Nonostante i problemi finanziari del club, conosciuti ormai urbi et orbi; nonostante la prospettiva di competere da subito per obiettivi più ambiziosi e remunerativi. Nonostante la tentazione, Zaniolo sarebbe contento di continuare a giocare nella squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Non solo e non tanto per gratitudine, ma per una sensazione di benessere complessivo: tra soddisfazioni in campo e felicità fuori, non ha fretta di cambiare e provare nuove esperienze, di rimettersi in discussione.