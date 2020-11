Dal Flaminio all’Olimpico: gelo tra Friedkin e Comune. E adesso si va in tribunale

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La Roma e il Comune vivono in periodo di turbolenza. La questione stadio ha una rilevanza maggiore, ma il nuovo contenzioso che oppone le due parti fornisce la temperatura della situazione. L’argomento è il contributo al pagamento degli uomini della Polizia Municipale in servizio all’Olimpico per le partite. La Polizia chiede quasi 475mila euro. La Roma il 20 ottobre ha inviato un atto di 49 pagine dal Tribunale Civile contro il Comune “in persona del Sindaco“. Il club nega di aver mai richiesto tali servizi, evidenziando come le spese a loro carico siano continuate a essere calcolate anche dopo il “lockdown“, cioè quando le porte degli stadi erano chiuse. La vicenda di Tor di Valle, pur non tramontata, ora si vede sotto tutt’altra luce e lo dimostra l’interessamento per il Flaminio.