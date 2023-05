Dal buio infortuni lo spiraglio Dybala

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Forse è riduttivo parlare di una Roma incerottata. Perché siamo davanti a un vero e proprio bollettino medico che si aggiorna dì continuo e purtroppo in negativo. Già, il quadro è draumnatico a un giorno chilo spareggio Champions contro l’Inter. Sono nove, infatti, i giocatori indisponibili: la lista però si potrebbe accorciare. La trasferta di Monza, in ogni caso, ha portato in dote il problema nel problema della squalifica di Celik. Mourinho sarà costretto a confermare l’assetto base con Cristante al centro, supportato da Mancini e Ibanez. Sulle fasce invece si scaldano Spinazzola e Zalewski. Se prima c’era un minimo margine di manovra, adesso la formazione anti-Inter sembra obbligata, al netto del rientro di Matic. Gli esami ai quali si è sottoposto El Shaarawy hanno confermato la lesione al flessore della coscia destra: probabile un mese di stop. Dybala non è al top per quel fastidio all’adduttore che gli ha impedito di essere in campo nelle ultime due uscite. Va gestito. Monitorato. Tenuto sotto osservazione. Mourinho lo ha confermato: l’argentino è uno dei pochi che potrebbe stringere i denti per illuminare il gioco della Roma contro l’Inter e poi contro il Bayer Leverkusen. E’ alta la speranza di sentire il nome di Dybala nella lettura delle formazioni all’Olimpico. Anche Wijnaldum è vicino al rientro e un discorso simile si può fare sulla situazione di Belotti.