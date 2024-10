La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Per più di un mese si è allenato e ha “giocato” un po’ sui social tra ironia e un filo di polemica. Da stasera, invece, si spegneranno i telefonini e si accenderanno solo le luci dell’Olimpico: anche per lui, Mats Hummels, l’ex Borussia Dortmund emblema della Roma “grandi firme” che però, finora, non ha giocato un solo minuto. Un trattamento che probabilmente nessuno si aspettava, ma giustificato sia dall’ex tecnico Daniele De Rossi che da Ivan Juric con il ritardo di condizione del difensore, arrivato a fine agosto da svincolato.

Per il tedesco si tratta dell’esordio assoluto in giallorosso. Il difensore non gioca da titolare dalla finale di Champions persa dal suo Borussia col Real Madrid il primo giugno, ma stasera guiderà la difesa tra Ndicka e Hermoso attingendo a tutta la sua esperienza. Il tedesco può così archiviare i cattivi pensieri esternati sui social nelle ultime settimane. Il 9 ottobre, mentre era in giro per la città, provava specialità locali e si allenava, aveva scritto: “Roma fino ad ora. Le foto in partita arriveranno presto, credo”.

Il 18, pubblicando un post che lo ritrae con il trofeo della squadra della stagione della scorsa Champions League (il Borussia), aveva commentato: “Più trofei della Champions League team of the season che minuti giocati quest’anno”. Lunedì, invece, aveva espresso grande fiducia: “Nuova settimana, nuove sfide e nuove opportunità”. Pregustando proprio il debutto in Europa League, che sarà una delle principali attrazioni della serata. Una bella vittoria rilancerebbe pure Mats in un’altra prospettiva.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]