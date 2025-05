Il Tempo (F. Biafora) – Da settimane il Benfica sta portando avanti la trattativa per la conferma di Dahl e negli ultimi giorni sono emersi sviluppi importanti riguardo alla contrattazione con la Roma. Il terzino si era trasferito in Portogallo con la formula del prestito oneroso (300mila più altri 300mila di bonus) con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus. E tra i dirigenti lusitani non c’è alcun dubbio che il calciatore valga la cifra pattuita.

Il nodo sta nel fatto che la Roma si è riservata un diritto di “veto” su quel riscatto: basta sborsare un milione e l’opzione di acquisto viene annullata, con il ritorno del classe 2003 in Italia. Questa clausola ha costretto il Benfica ad aprire una vera e propria trattativa e negli ultimi giorni è stata recapitata un’offerta da circa 12 milioni. La richiesta di Ghisolfi è di 15 milioni: la distanza non sembra affatto un ostacolo intramontabile. Il calciatore ha già l’accordo con il Benfica e ha dato la sua preferenza.