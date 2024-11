Il Messaggero (S. Carina) – In un clima da psicosi collettiva, dove i Friedkin sono prima avvistati a Ladispoli e poi in un albergo vicino a Via Veneto, non c’è da stupirsi se sul nuovo allenatore si navighi ancora a vista. Magari questa mattina arriverà la classica smentita con il comunicato ufficiale del club che rivelerà il nome del successore di Juric e forse sarebbe il miglior modo per mettere fine a questo stillicidio. Ieri Terzic, uno dei papabili, era in Inghilterra. Un altro, Garcia, a Doha. Questo presume che Dan e Ryan, entrambi a Londra, non abbiano potuto eventualmente incontrare entrambi. E sul tavolo dei Friedkin sarebbe finito, oltre al nome di Potter, anche il profilo di Ten Hag. In un contesto così variegato, dove addirittura alcuni agenti hanno prospettato la possibilità di arrivare all’ex laziale Sergio Conceicao, difficile trovare conferme.

Di certo la ricerca del nuovo allenatore della Roma si sta confermando la fiera della smentita. Fino a ieri sera negavano di aver ricevuto chiamate ufficiali Mancini, Allegri, Ranieri e Lampard con Terzic che forse una telefonata l’ha ricevuta ma tramite l’agente ha fatto capire come non ci siano le condizioni per accettare la proposta giallorossa. L’unico che si tiene in gioco è Garcia mentre il nome “nuovo” è arrivato in serata. Si tratta di Montella, attuale ct turco che nel contratto ha una clausola rescissoria in caso di chiamata da un club. Ma siamo sul piano dei sussurri, delle indiscrezioni perché nessuno conferma nulla.

Foto: [Staccioli]/Insidefoto] via [andreaxstaccioli]