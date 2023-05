Da stamane la campagna abbonamenti

Il Tempo – “Io sono la Roma“ è il claim della campagna abbonamenti per la stagione 2023-24 annunciata ieri dal club giallorosso e che partirà oggi alle ore 11. Saranno tre, come di consueto le fasi per i tifosi della Roma. La prima, valida fino all’8 giugno, prevederà sia il rinnovo del posto sia un nuovo abbonamento nei posti precedentemente non occupati.

Dall’8 giugno fino al 9 quasi ventiquattro ore dedicate al cambio posto. Dalle 16 del 9 giugno scatterà la vendita libera. Confermati i prezzi per i settori popolari con lievi aumenti sugli altri e mantenuta la possibilità di rateizzare. A causa di lavori (dipendenti da Sport e Salute) 1900 abbonati di Tevere potranno spostarsi con prezzi dedicati.