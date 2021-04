Da Sir Ferguson a Johnson: è un coro di no alla SuperLega

Tuttosport – Pioggia di reazioni contrarie al progetto della SuperLega. La reazione più colorita e infuriata è quella di Javier Tebas, presidente della Liga e da poco di tutte le Leghe Europee: “E alla fine questi ‘guru’ della SuperLega del ‘powerpoint’ usciranno allo scoperto dalla ‘clandestinità’ ubriacati di egoismo e di mancanza di solidarietà. La Uefa, le Leghe Europee e la nostra Liga stanno già lavorando e presto daranno la loro risposta“, ha chiosato Tebas dal profilo Twitter.

Anche dai rappresentati dei club coinvolti ci sono opinioni contrarie di illustri personaggi. Primo fra tutti l’ex allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson: “Sarebbe un passo indietro a 70 anni di distanza dal calcio europeo che conosciamo oggi. Durante la mia permanenza allo United, abbiamo giocato quattro finali di Champions League e sono sempre state le serate più speciali. I fan di tutto il mondo amano la competizione così com’è“.

Durissimo, per restare allo United, anche l’ex capitano Gary Neville: “La Premier deve togliere i titoli alle squadre che vorrebbero partecipare a questo torneo. Vanno levati i punti in e messi in fondo alla classifica”.

L’Uefa, nella sua battaglia, ha chiesto anche il sostegno dei politici. Tra i primi, Boris Johnson: “Il progetto di una SuperLega europea sarebbe molto dannoso per il calcio e sosteniamo le autorità calcistiche nelle loro decisioni. Questi piani colpirebbero al cuore il gioco e tale situazione interesserebbe i tifosi di tutto il Paese. I club coinvolti devono rispondere ai propri tifosi e alla più ampia comunità calcistica prima di compiere ulteriori passi“.