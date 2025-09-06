Il Messaggero (D. Aloisi) – Dopo due anni senza brasiliani in rosa, la Roma ha ritrovato il legame verdeoro con l’arrivo di Wesley dal Flamengo. Gol all’esordio col Bologna e ottima prova a Pisa, il 21enne è stato subito convocato da Ancelotti, giocando titolare nella vittoria del Brasile sul Cile.

Gasperini difficilmente rinuncerà a lui, anche perché ha mostrato di sapersi adattare pure in una difesa a quattro. La Roma lo ha acquistato per 25 milioni più bonus, battendo la concorrenza del Milan, e Dybala lo ha aiutato a inserirsi nello spogliatoio.

Wesley si è trasferito con la famiglia, integrandosi rapidamente in città, nonostante il tentativo di furto nella sua casa. Già in passato aveva superato momenti difficili: nel 2020 aveva lasciato il calcio per lavorare come parcheggiatore, prima della chiamata del Flamengo. Ora sogna il Mondiale col Brasile.