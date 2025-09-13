Il Messaggero (D. Aloisi) – L’Olimpico è tornato ad essere il vero punto di forza della Roma. Con Ranieri si era già trasformato in un fortino quasi inattaccabile – eccezion fatta per la sconfitta del 2 dicembre 2024 contro il Gasperini dell’Atalanta, quando i giallorossi caddero sotto i colpi di De Roon e dell’ex Zaniolo. Da allora, però, la musica è cambiata: Mancini e compagni non hanno più perso in casa, neanche in Europa League, collezionando 18 risultati utili consecutivi (16 vittorie e 2 pareggi).

La striscia positiva non si è interrotta neppure con l’arrivo di Gasperini, che all’esordio sulla panchina romanista ha bagnato l’Olimpico con un successo contro il Bologna. Ora i giallorossi si preparano ad affrontare 4 delle prossime 6 partite proprio nello stadio amico, prima della nuova sosta. Un’occasione che il tecnico vuole sfruttare per spingere la squadra in classifica.

Per la sfida col Torino, Gasp avrà a disposizione quasi tutto il gruppo: out solo Bailey, che punta a rientrare tra i convocati per l’esordio europeo contro il Nizza o, al massimo, per la gara col Verona. Buone notizie su Wesley, tornato ad allenarsi e in ballottaggio con Rensch (favorito). A sinistra si profila un duello tra Tsimikas e Angeliño, mentre negli altri reparti le scelte sembrano già definite.