Da Pellegrini a Cristante, ecco chi sono i leader

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) -La Roma ha creato un gruppo di giocatori che hanno saputo gestire con maturità la crisi di governo e senza schierarsi hanno tirato la squadra fuori dai pasticci. Senza nulla togliere al carisma di Dzeko e all’immensa esperienza di Mkhitaryan e Pedro, Fonseca ha scoperto l’importanza del blocco italiano.

Dal portiere Mirante, che si è speso per mediare durante la fase acuta dei litigi, al nuovo capitano Pellegrini, che ha salvato Fonseca sull’orlo della caduta con il gol contro lo Spezia. E poi Cristante, Mancini e Spinazzola. In altri tempi, e con organici più forti, la Roma non ha saputo reagire alle situazioni negative e alle prime difficoltà si è avviluppata nell’autolesionismo. Stavolta dopo un derby perso e dopo la Coppa Italia, con il caso Dzeko a monopolizzare le attenzioni, il gruppo si è compattato e ha ripristinato la normalità.

Anche se imbottita di giovani, questa Roma è sempre sembrata conservare un’identità e un’anima: emblematica la risposta tecnica e caratteriale di Ibanez, protagonista negativo del derby quanto dominatore contro il Verona, o dello stesso Borja Mayoral, responsabilizzato dall’assenza di Dzeko dopo due gravi errori sotto porta in Coppa Italia.