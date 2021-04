Da Peirò, Pedro e Mayoral: quando un bomber parla la lingua spagnola

Il Messaggero – E’ una Spagna dominante, quella che Fonseca rilancia in campionato. Una Roma a cui piace parlare spagnolo. I giallorossi si impongono di misura ai danni del Bologna e si godono i tre punti, arrivati con il settimo gol stagionale in campionato di Borja Mayoral. Mister Fonseca si gode il suo vice attaccante, che però è già nell’Olimpo dei migliori marcatori spagnoli passati in maglia giallorossa. Oltre a Mayoral ci sono Peiró, che nella stagione 1966-67 che concluse l’anno con 9 reti, e Bojan, che nel 2011-12 si fermò a quota 7. Nota a margine: Villar ha perso un pallone e costretto il compagno Pellegrini a ricevere, da diffidato, l’ammonizione per evitare il gol, il numero sette si è infuriato con l’ex Elche.