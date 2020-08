Da Pastore a Juan Jesus. Ecco la situazione degli “incedibili”

Il Messaggero (G.Lengua) – Il nuovo ds scelto da Friedkin avrà il compito di piazzare sul mercato una serie di calciatori diventati un “peso” per la società. Juan Jesus, Fazio, Pastore e Perotti sarà complicato cederli con gli stipendi che percepiscono, il Flaco, ad esempio, pur di non lasciare Trigoria da “ex” ha scelto di operarsi a Barcellona all’anca, tentare il recupero e tornare in forma tra fine ottobre e novembre. In uscita ci sono anche Under e Kluivert quasi mai utilizzati nel finale di stagione: il turco è nel mirino del Napoli che sarebbe disposto a versare 25 milioni più 6 di bonus nelle casse giallorosse; l’olandese potrebbe finire all’Arsenal e rientrare nell’operazione Mkhitaryan. Il club di De Laurentiis è interessato anche a Veretout, nonostante il procuratore smentisca categoricamente.