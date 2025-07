Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma guarda anche all’esterno d’attacco. Dai radar non è mai uscito Paixao. Sul brasiliano c’è però il Marsiglia, che è in vantaggio. Anche il Leeds è sul giocatore. Il suo cartellino è valutato 30 milioni di euro. Un altro profilo monitorato è quello di Fabio Silva, di proprietà del Wolverhampton. In scadenza nel 2026, il costo si aggira sui 20 milioni. Nella lista anche Nusa, norvegese del Lipsia: costa 30 milioni. Altro nome è quello di Schade, esterno del Brentford, così come Tzolis del Bruges. Il casting, che vede in lizza anche altri giocatori come Hudson-Odoi, Elmas e Ben Seghir, è aperto.