Da oggi la festa con i campioni d’Italia dell’83

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’8 maggio ricorrono 40 anni (1983-2023) dal pareggio 1-1 di Genova che sancì la vittoria matematica del secondo scudetto della Roma. Per celebrare la ricorrenza dello storico secondo scudetto giallorosso, da oggi scatterà una vera e propria rimpatriata tra i campioni giallorossi. Questa sera in una esclusiva location nei pressi di via Cavour andrà in scena una cena di gala per celebrare i tanti ex giocatori che si riuniranno per i 40 anni dalla loro impresa.